Anzio Truffano anziana | arrestate due persone

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 febbraio 2022) CRONACA DI ROMA – Gli arrestati, dueuna 30enne e un 35enne originari di Napoli, come disposto dal Pm di turno della Procura della Repubblica di Velletri, sono stati condotti in Tribunale per la convalida. Duesono statedai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e quelli della Compagnia diindiziate di aver truffato una donna di 82 anni di. La vittima e’ stata contattata telefonicamente da un individuo che la preavvisava che un corriere di li’ a poco si sarebbe recato a casa sua per consegnarle un computer portatile acquistato online dalla figlia e, pertanto, la invitava a saldare il corrispettivo. La donna, dopo aver ritirato il pacco dalle mani del presunto corriere, non essendo in possesso della somma contante richiesta ha consegnato una busta con ...