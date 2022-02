Prete No Vax | il Vescovo Beschi non condivide il cammino e lo solleva dall’incarico

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Bergamo. Ildi Bergamo, monsignor Francesco, interviene sulla vicenda di don Emanuele Personeni, vicario parrocchiale di Mapello, che venerdì 11 febbraio intraprenderà unper diffondere e sostenere la propria posizione No Vax. L’annuncio di questo “pellegrinaggio” tra le parrocchie d’Italia avevato diverse posizioni contrarie. Ildi Bergamo ha intrapreso così tre azioni: nonl’iniziativa e ildi don Personeni, nessuna parrocchia è autorizzata a concedergli spazi pastorali e lodi vicario parrocchiale di Mapello. Monsignornon ha voluto commentare né tantomeno entrare nel dibattito pro o contro i No Vax, ma ha agito per poter affidare ...

... prelevato da amici noche non hanno ricevuto la vaccinazione? Forse come cantava Francesco De ... Ci affidavano all'ingegnere per costruire un ponte, alper ricevere la benedizione, al ...... intanto per tutelare la salute e l'incolumità individuale e collettiva dalle sperimentazioni... guidata da un ambiguoortodosso... Oggi come allora bisogna guardare dietro la superificie: ...Cronaca - 07/02/2022 Il vescovo di Teano-Calvi e Alife-Caiazzo Giacomo Cirulli è il primo ad aver adottato un'iniziativa del genere: "I fedeli hanno reagito benissimo alla mia decisione. Chi mi ...Accoglierò e ascolterò don Emanuele come chiunque altro, a una condizione: il sagrato della nostra chiesa non diventi il pulpito di un corteo no vax”. Don Claudio Dolcini ... “Prima di essere un prete ...