Pd | Malpezzi | ' avanti con campo largo | ci rivolgiamo anche a forze di centro' ** 2

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) - "Ricordo che leche potrebbero costituire questo-aggiunge- hanno lavorato molto bene insieme durante l'elezione del Presidente della Repubblica, mantenendo un fronte saldo e compatto e preservando due elementi fondamentali: la stabilità di governo e la necessità di eleggere il Presidente dentro il perimetro della maggioranza che sostiene il governo Draghi. Abbiamo proposto un metodo unitario che ha prodotto un risultato importante per il Paese. Adesso è importante continuare a lavorare per la stabilità e il rilancio dell'azione di governo".

Nei giorni successivi le capigruppo delin parlamento, Debora Serracchiani e Simona, hanno proposto di dedicare una sessione di lavori parlamentari al discorso di Sergio Mattarella per ...Letta: seguire in Parlamento gli impegni elencati da Mattarella Lettera delle capogruppo delalla Camera e al Senato, Serracchiani e, ai Presidenti delle Camere, propongono una... Su ...Anche questo è un tema che ci deve vedere in prima linea". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a Tg2 Post. "Nel frattempo, abbiamo bisogno di semplificare tutte quelle norme che ...Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi al termine della riunione dei capigruppo del Senato sulla cosiddetta ‘agenda Mattarella’. "Non siamo ancora entrati nel merito dei temi ma ...