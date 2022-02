Ornella Muti | la sorella Claudia Rivelli a processo assieme ad altre 30 persone per traffico di droga dello stupro

Advertising

SimoPillon : Fuori dall'Ariston è pieno di papà e mamme che cercano di crescere i loro figli lontano dalla droga, e di realtà ch… - romalifenews : La Rivelli si era difesa dicendo che non sapeva fosse droga e che lei la usava per pulire l'argenteria' - occhio_notizie : La sorella di Ornella Muti sotto processo immediato per traffico di droga #ornellamuti - gothbbs : ornella muti - piave79 : @RaiNews l’outing della @muti_ornella serviva a cose private. Basta con l’uso privato dello strumento pubblico -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Muti

... tra le quali Claudia Rivelli , 71 anni, attrice e sorella dell'attrice. A condurre le operazioni erano stati i carabinieri del Nas sotto il coordinamento del procuratore aggiunto di ...Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo ha portato senza dubbio il monologo più divertente dell'intera edizione. Dopo il ricordo degli attori di, quello sul razzismo di Lorena Cesarini e quello sulla diversità che altro non è che unicità di Drusilla Foer, l'attrice romana ha deciso di portare un non - monologo ironico ed ...Onore ai ragazzi e alle ragazze che, a San Patrignano e in tutta Italia, lottano per la vita e per la libertà dalle dipendenze . Matteo Salvini, leader della Lega, sui social si esprime così in relazi ...Con Claudia Rivelli, sorella di Ornella Muti, saranno sotto processo anche altre trenta persone per il traffico di droga, in particolare quelle sintetiche acquistate dall’estero sul web o sul darkweb.