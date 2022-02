Inter, buone notizie per Inzaghi: l’attaccante rientra in gruppo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Arrivano buone notizie dall’allenamento odierno dell’Inter. Felipe Caicedo ha infatti svolto parte della seduta in gruppo, segno che il suo rientro in campo è vicino. l’attaccante, arrivato nel mercato invernale dal Genoa, potrebbe quindi essere convocato per la trasferta di Napoli e partire con la squadra. L’ecuadoriano è reduce da un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare le gare con Milan e Roma ma potrebbe essere disponibile per domenica. Decisivo sarà l’allenamento di domani, al termine del quale arriverà la decisione definitiva di Inzaghi. Le speranze però ci sono. Leggi su rompipallone (Di giovedì 10 febbraio 2022) Arrivanodall’allenamento odierno dell’. Felipe Caicedo ha infatti svolto parte della seduta in, segno che il suo rientro in campo è vicino., arrivato nel mercato invernale dal Genoa, potrebbe quindi essere convocato per la trasferta di Napoli e partire con la squadra. L’ecuadoriano è reduce da un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare le gare con Milan e Roma ma potrebbe essere disponibile per domenica. Decisivo sarà l’allenamento di domani, al termine del quale arriverà la decisione definitiva di. Le speranze però ci sono.

