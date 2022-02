Fuorionda di Sala e Fontana sul Pnrr: “È tutto Sud, Sud, Sud, qui dobbiamo farci furbi” – Video (Di giovedì 10 febbraio 2022) È stato catturato dai microfoni dei giornalisti uno scambio di considerazioni tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui fondi europei del Pnrr. “Noi non mettiamo a terra un cazzo”, sono le parole di Fontana, a cui risponde altrettanto seccamente il sindaco di Milano dicendo di essere preoccupato perché “è tutto Sud, Sud, Sud” e che bisognerebbe “farsi più furbi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) È stato catturato dai microfoni dei giornalisti uno scambio di considerazioni tra il sindaco di Milano, Giuseppe, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio, sui fondi europei del. “Noi non mettiamo a terra un cazzo”, sono le parole di, a cui risponde altrettanto seccamente il sindaco di Milano dicendo di essere preoccupato perché “èSud, Sud, Sud” e che bisognerebbe “farsi più”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

