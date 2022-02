Formazioni ufficiali Juventus Sassuolo | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ledimatch valido per la Coppa Italia 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la Coppa Italia 2021/2022.(4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Dybala. All. Allegri(4-3-3): Pegolo; Tressoldi, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi L'articolo proviene da Calcio News 24.

