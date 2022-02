Ceferin: 'Superlega un tradimento. Il mio rapporto con Agnelli non esiste più. Ma sono pronto ad ascoltarlo' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nuovi stralci dell'intervista di Aleksander Ceferin, numero uno della Uefa, al Le Journal du Dimanche, ripresa integralmente dal Corriere... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nuovi stralci dell'intervista di Aleksander, numero uno della Uefa, al Le Journal du Dimanche, ripresa integralmente dal Corriere...

Advertising

cmdotcom : #Ceferin: '#Superlega un tradimento. Il mio rapporto con #Agnelli non esiste più. Ma sono pronto ad ascoltarlo'… - sportli26181512 : Ceferin: 'Superlega un tradimento. Il mio rapporto con Agnelli non esiste più. Ma sono pronto ad ascoltarlo': Nuovi… - luigisolustri : RT @GnocchiGene: Ceferin ossessionato:” No a una Superlega di curling “. #10febbraio #gazzetta #Curling - Fantacalcio : UEFA, Ceferin: 'Superlega? Voglio dire una cosa ad Agnelli' - IoScelgoIlNulla : RT @GnocchiGene: Ceferin ossessionato:” No a una Superlega di curling “. #10febbraio #gazzetta #Curling -