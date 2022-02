Basket, Eurolega 2021-2022: l’Olimpia Milano vince nettamente in casa sul Baskonia e fa due su due! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si chiude con un netto successo la settimana in Eurolega dell’Olimpia Milano. I lombardi battono nettamente il Baskonia di Simone Fontecchio per 89-78, in un match mai in discussione dall’inizio alla fine (al netto di un leggero calo di concentrazione nel terzo quarto). Col successo di stasera l’Armani Exchange fa due su due nella settimana europea, consolidando il terzo posto in classifica (17-7) alle spalle di Real Madrid e Barcellona. I meneghini ritorneranno in campo in Europa il 24 febbraio, quando affronteranno ad Atene l’Olympiacos Pireo. Sesto ko consecutivo per gli spagnoli, che rimangono così al terzultimo posto in graduatoria (7-17). Top scorer per la squadra di Ettore Messina Devon Hall (15 punti) e Sergio Rodriguez (14 punti), con Nicolò Melli che piazza una doppia doppia (13 punti e 11 ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si chiude con un netto successo la settimana indel. I lombardi battonoildi Simone Fontecchio per 89-78, in un match mai in discussione dall’inizio alla fine (al netto di un leggero calo di concentrazione nel terzo quarto). Col successo di stasera l’Armani Exchange fa due su due nella settimana europea, consolidando il terzo posto in classifica (17-7) alle spalle di Real Madrid e Barcellona. I meneghini ritorneranno in campo in Europa il 24 febbraio, quando affronteranno ad Atene l’Olympiacos Pireo. Sesto ko consecutivo per gli spagnoli, che rimangono così al terzultimo posto in graduatoria (7-17). Top scorer per la squadra di Ettore Messina Devon Hall (15 punti) e Sergio Rodriguez (14 punti), con Nicolò Melli che piazza una doppia doppia (13 punti e 11 ...

