(Di giovedì 10 febbraio 2022) Milano 10 feb. (Adnkronos) - Nel, a completamento del piano triennale 2019-, ha raggiunto undi 323,1 milioni, il 18% in più dell'anno precedente eper l'istituto. L'ricorrente è di 176,6 milioni (+15%) e i ricavi totali si sono attestati a 779,3 milioni (+26%). Anche masse e raccolta toccano i livelli più elevati di sempre: le masse totali raggiungono gli 85,7 miliardi e la raccolta netta 7,7 miliardi (+31%). La raccolta netta a gennaio 2022 è di 483 milioni. Ai soci verrà proposto un dividendo a 1,95 euro per azione, da corrispondere a maggio 2022 (€1,15) e febbraio 2023 (€0,80). “Siamo orgogliosi della crescita dellache ha ...

Advertising

TV7Benevento : Banca Generali: nel 2021 323,1 mln di utile netto, record storico - - VeneziePost : @BancaGenerali raggiunge i livelli previsti dal Piano industriale e migliora l'#utile. In crescita anche i #ricavi… - Pietro31051973 : RT @BancaGenerali: Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato i risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2021.… - MilanoFinanza : Banca Generali, nel 2021 migliore utile netto di sempre a 323,1 milioni - MKT_INS : @BancaGenerali ha archiviato il quarto trimestre 2021 con una buona tenuta del margine di intermediazione fissatosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Generali

PIAZZA AFFARI, LA CHIUSURA La Borsa italiana chiude in rialzo dello 0,23% e sul listino principale troviamo in rosso Amplifon ( - 0,98%),( - 0,9%), Banco Bpm ( - 0,06%), Bper ( - 0,15%), Campari ( - 0,41%), Diasorin ( - 1,33%), Enel ( - 0,69%), Exor ( - 0,75%), Ferrari ( - 2,38%), Interpump ( - 0,77%), Inwit ( - 0,88%), ...Andamento opposto per( - 0,9%) eMediolanum (+1,49%), dopo la diffusione dei risultati finanziari preliminari dell'esercizio 2021.ha terminato il 2021 con un ...Milano 10 feb. (Adnkronos) – Nel 2021 Banca Generali, a completamento del piano triennale 2019-2021, ha raggiunto un utile netto di 323,1 milioni, il 18% in più dell’anno precedente e record storico ...Presenti anche Serenella Piras, dirigente del Servizio Affari generali, Affari istituzionali e Gabinetto ... Romano d'origine, dopo diversi incarichi presso l'amministrazione centrale della Banca ...