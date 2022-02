Sampdoria, striscione dei tifosi per Gabbiadini: “Torna presto. Forza Manolo” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I fan blucerchiati vicini all'attaccante dopo il brutto infortunio che lo obbligherà a stare fermo per il resto della stagione Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I fan blucerchiati vicini all'attaccante dopo il brutto infortunio che lo obbligherà a stare fermo per il resto della stagione

Advertising

dorianoforesto : RT @TuttoMercatoWeb: #Sampdoria, striscione degli ultras per #Gabbiadini al centro sportivo di Bogliasco: 'Ritorna presto in campo. Forza M… - shirakonero : RT @TuttoMercatoWeb: #Sampdoria, striscione degli ultras per #Gabbiadini al centro sportivo di Bogliasco: 'Ritorna presto in campo. Forza M… - circondatodiblu : RT @SampNews24: SN24 – I tifosi della #Sampdoria a #Gabbiadini: «Torna presto in campo» - shirakonero : RT @SampNews24: #Gabbiadini lascia il centro sportivo di Bogliasco dopo un saluto ai compagni. Striscione dei tifosi della #Sampdoria: 'Rit… - Baciccia_1946 : RT @SampNews24: SN24 – I tifosi della #Sampdoria a #Gabbiadini: «Torna presto in campo» -