Referendum, Bonino: fa impressione politici ancora indecisi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Penso che dopo tanti anni, sia sulla legalizzazione della cannabis che sull'eutanasia, alcuni colleghi ancora mi dicono 'ci devo riflettere' fa abbastanza impressione, chiss cos hanno fatto fino ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Penso che dopo tanti anni, sia sulla legalizzazione della cannabis che sull'eutanasia, alcuni colleghimi dicono 'ci devo riflettere' fa abbastanza, chiss cos hanno fatto fino ad ...

Advertising

ParliamoDiNews : Referendum, Bonino: fa impressione politici ancora indecisi – Libero Quotidiano #referendum #bonino #impressione… - AgenziaVISTA : Referendum cannabis ed eutanasia, Bonino: 'Politica palazzi è morta. Partecipazione cittadini no'… - veles47 : @marianomascoli1 @emmabonino La lei non ha mai cessato di essere radicale. Se oggi Bonino critica chi parla di cen… - mario0549 : RT @Antetempo: C'è un nuovo fronte riformista formato da #Calenda (contro la firma dei referendum via SPID, contro la legalizzazione della… - gps72 : RT @Antetempo: C'è un nuovo fronte riformista formato da #Calenda (contro la firma dei referendum via SPID, contro la legalizzazione della… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Bonino Referendum, Bonino: fa impressione politici ancora indecisi ...di Pi Europa a tutti i questiti referendari che stanno per passare al vaglio della Corte costituzionale."Per cui noi - ha spiegato Bonino - abbiamo voluto marcare", con l'appoggio ai referendum, "che ...

Referendum, PiùEuropa: noi per Sì a tutti i quesiti. E gli altri? ... la senatrice Emma Bonino e il presidente del partito Riccardo Magi. Così Della Vedova ha spiegato perché PiùEuropa farà campagna per i referendum, auspicando che la Consulta dia il via libera a ...

Referendum, Bonino: fa impressione politici ancora indecisi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE IL VIDEO. Referendum, Bonino: fa impressione politici ancora indecisi "Per cui noi - ha spiegato Bonino - abbiamo voluto marcare", con l'appoggio ai referendum, "che forse la politica tradizionale morta, ma la politica di partecipazione dei cittadini sui temi che ...

Referendum, Bonino: fa impressione politici ancora indecisi "Per cui noi - ha spiegato Bonino - abbiamo voluto marcare", con l'appoggio ai referendum, "che forse la politica tradizionale morta, ma la politica di partecipazione dei cittadini sui temi che ...

...di Pi Europa a tutti i questiti referendari che stanno per passare al vaglio della Corte costituzionale."Per cui noi - ha spiegato- abbiamo voluto marcare", con l'appoggio ai, "che ...... la senatrice Emmae il presidente del partito Riccardo Magi. Così Della Vedova ha spiegato perché PiùEuropa farà campagna per i, auspicando che la Consulta dia il via libera a ..."Per cui noi - ha spiegato Bonino - abbiamo voluto marcare", con l'appoggio ai referendum, "che forse la politica tradizionale morta, ma la politica di partecipazione dei cittadini sui temi che ..."Per cui noi - ha spiegato Bonino - abbiamo voluto marcare", con l'appoggio ai referendum, "che forse la politica tradizionale morta, ma la politica di partecipazione dei cittadini sui temi che ...