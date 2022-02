Pechino 2022 | Shiffrin out anche in slalom | “Terribile | volevo sciare aggressiva”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le Olimpiadi disi stanno trasformando in un incubo per Mikaela. La stella statunitense dello sci alpino, dopo l’uscita nel gigante, non ha completato nemmeno la prima mdellospeciale, specialità di cui è quattro volte campionessa del mondo. “Orribile – ha commentato-. Stavo spingendo forte fin dall’inizio. Avevo tutte le intenzioni dipiù veloce possibile. Sono scivolata un po’ su una curva e non mi sono data spazio per fare alcun errore di questo tipo.andare sulla linea più, la linea più impegnativa per“. “Non saràper sempre, ma in questo momento mi sento piuttosto giù” ha aggiunto la 26enne, che dopo l’uscita ...