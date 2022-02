Quali sono le nuove e più severe linee guida di TikTok (Di martedì 8 febbraio 2022) In occasione del Safer Internet Day 2022 TikTok fornisce il suo contribuito andando ad aggiornare le linee guida per contrastare in maniera più efficace discriminazioni e challenge, provvedendo anche alla rimozione di oltre 91 milioni di video che trattavano bufale, disordini alimentari e odio. In che modo sono state modificate le linee guida TikTok? LEGGI ANCHE >>> Il 50% dei bambini e adolescenti italiani afferma di essere stato vittima di cyberbullismo Le nuove linee guida TikTok sono più restrittive Con un occhio di riguardo ai contenuti che hanno maggiore influenza sui giovani, TikTok ha deciso di aggiornare le linee ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 8 febbraio 2022) In occasione del Safer Internet Day 2022fornisce il suo contribuito andando ad aggiornare leper contrastare in maniera più efficace discriminazioni e challenge, provvedendo anche alla rimozione di oltre 91 milioni di video che trattavano bufale, disordini alimentari e odio. In che modostate modificate le? LEGGI ANCHE >>> Il 50% dei bambini e adolescenti italiani afferma di essere stato vittima di cyberbullismo Lepiù restrittive Con un occhio di riguardo ai contenuti che hanno maggiore influenza sui giovani,ha deciso di aggiornare le...

