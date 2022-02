La borsa-pecorella di Veronica Lucchesi che ha fatto impazzire il web (Di martedì 8 febbraio 2022) La cantante de La rappresentante di lista ha stupito tutti con un accessorio molto particolare, che ha aggiunto un tocco di brio e di giocosità al look tota black sfoggiato a Domenica In. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 8 febbraio 2022) La cantante de La rappresentante di lista ha stupito tutti con un accessorio molto particolare, che ha aggiunto un tocco di brio e di giocosità al look tota black sfoggiato a Domenica In. L'articolo proviene da DireDonna.

