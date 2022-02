Inter-Roma, programma e telecronisti Mediaset quarti Coppa Italia 2021/2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Inter-Roma, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. I nerazzurri vogliono rialzarsi dopo la delusione del derby, ma anche i giallorossi non possono certo ritenersi felici per come è andata nell’ultimo turno. In palio c’è il pass per la semifinale, chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio fissato alle ore 21 di martedì 8 febbraio. Inter-Roma sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Ile isudi, match valido per idi finale di. I nerazzurri vogliono rialzarsi dopo la delusione del derby, ma anche i giallorossi non possono certo ritenersi felici per come è andata nell’ultimo turno. In palio c’è il pass per la semifinale, chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio fissato alle ore 21 di martedì 8 febbraio.sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace.

