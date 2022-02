Firmata l’ordinanza che elimina l’obbligo di mascherine all’aperto: «Ma in caso di assembramenti andranno indossate» (Di martedì 8 febbraio 2022) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha posto la firma sull’ordinanza che prevede lo stop alle mascherine all’aperto. La disposizione entrerà in vigore l’11 febbraio e sarà valida fino al 31 marzo 2022. Bisognerà comunque avere sempre in tasca una mascherina anti Covid perché, nel caso in cui si verifichino assembramenti all’aria aperta, occorrerà indossarla. Resterà sempre obbligatorio, invece, l’uso dei dispositivi di protezione individuale al chiuso. Nel testo dell’ordinanza si legge: «È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha posto la firma sulche prevede lo stop alle. La disposizione entrerà in vigore l’11 febbraio e sarà valida fino al 31 marzo 2022. Bisognerà comunque avere sempre in tasca una mascherina anti Covid perché, nelin cui si verifichinoall’aria aperta, occorrerà indossarla. Resterà sempre obbligatorio, invece, l’uso dei dispositivi di protezione individuale al chiuso. Nel testo delsi legge: «È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e nei luoghiè fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di ...

Advertising

SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - rtl1025 : ?? Stop alle #mascherine all'aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di #assembramento. Restano… - discoradioIT : #mascherine all'aperto, da venerdì (11 febbraio) non saranno più obbligatorie, tranne in caso di assembramenti e af… - iodice_carolina : RT @SkyTG24: Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - carlamartamari : RT @SkyTG24: Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza -