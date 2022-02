Dayane Mello sbotta contro Alex Belli e Delia | “Adesso scateno l’inferno”

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Dayane Mello, Le Donatella, Marta Sorge e Giulia Latini! Giulia Salemi e Gai… - rafalovegi : RT @GiuseppeporroIt: 'Adesso scateno l’inferno', Dayane Mello senza peli sulla lingua su Alex e Delia (VIDEO) #gfvip #dayanemello https://… - 361_magazine : La verità di Dayane Mello su Alex Belli (e Delia Duran): 'Lo conosco bene e non credo sia innamorato di Sole' - Cabeyo97Cris : RT @isabel_1609: Dayane mello en GFVIPPARTY parte 1 #mellos - cadillacvibes : RT @ladradi_vento: Dayane bevendo le lacrime dei suoi haters psyco... DAYANE MELLO AL GFPARTY #mellos -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Leggi anchesenza freni su Alex Belli e Delia Duran Alessandro è infatti intervenuto scagliandosi duramente contro Antonio : "Ma se lui è il mio migliore amico, tu hai sparato una st*****...Alex Belli e Delia Duran continuano a essere i protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip . A commentare e criticare la coppia ci ha pensato l'ex gieffinache, ospite al Gf Vip Party, li ha accusati di aver preso in giro Soleil Sorge .difende Soleil Sorge e attacca Alex Belli e Delia Duran Ospite dell'ultimo appuntamento del ...A Dayane Mello, grande amica di Soleil Sorge, non è piaciuto il posto in finale al Grande Fratello Vip garantito dal televoto a Delia Duran, da poco entrata nella casa del reality condotto da Alfonso ...La verità di Dayane Mello su Alex Belli e Delia Duran: “Lo conosco bene e non credo sia innamorato di Sole” Dayane Mello qualche puntata fa è tornata nella casa del Grande Fratello per fare una ...