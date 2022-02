Damiani non ha dubbi: “Inter favorita. Lozano ed Elmas bocciati” (Di martedì 8 febbraio 2022) Oscar Damiani parla di Napoli-Inter sfida scudetto che si gioca sabato 12 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona. Il procuratore non ha dubbi su chi sia la favorita per la corsa scudetto ed a 1 Station Radio dice: “In questo momento sicuramente è l’Inter la favorita per vincere il titolo in Serie A. La Roma? Credo che non abbia giocatori così forti, attualmente è una squadra da sesto o settimo posto, non si può pretendere di più. Abraham sta facendo delle cose buone, ma sicuramente non può fare tutto da solo“. Ma Damiani ha parlato anche del Napoli, entrando nello specifico del ruolo di esterno. Lozano è infortunato al momento, Insigne a fine stagione andrà via. Quindi un rinnovamento è possibile. “Sicuramente il Napoli dovrà acquistare un esterno ... Leggi su napolipiu (Di martedì 8 febbraio 2022) Oscarparla di Napoli-sfida scudetto che si gioca sabato 12 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona. Il procuratore non hasu chi sia laper la corsa scudetto ed a 1 Station Radio dice: “In questo momento sicuramente è l’laper vincere il titolo in Serie A. La Roma? Credo che non abbia giocatori così forti, attualmente è una squadra da sesto o settimo posto, non si può pretendere di più. Abraham sta facendo delle cose buone, ma sicuramente non può fare tutto da solo“. Maha parlato anche del Napoli, entrando nello specifico del ruolo di esterno.è infortunato al momento, Insigne a fine stagione andrà via. Quindi un rinnovamento è possibile. “Sicuramente il Napoli dovrà acquistare un esterno ...

