Snowboard, Pechino 2022: Max Parrot d'oro nello slopestyle. Emiliano Lauzi spettacolare quinto (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un sogno, la gara della vita, nel momento giusto. Emiliano Lauzi ha stupito tutti e si è fatto conoscere definitivamente a livello internazionale nel giorno più importante, quello olimpico. Ai Giochi invernali di Pechino 2022 il ventisettenne azzurro trova il risultato più importante della carriera chiudendo al quinto posto nella finale di Snowboard slopestyle. Una run magica, la prima, dell'atleta tricolore che si era issato addirittura in seconda piazza con il suo 80.01, aspirando forse a qualcosa di più. Ovviamente, con il passare delle prove, gli avversari sono saliti in cattedra, ma in ogni caso la prova odierna oltre ad essere un punto di partenza è un momento fondamentale per la carriera dello Snowboarder azzurro. Il successo è andato al ...

