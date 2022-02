Sampdoria, Giovinco sempre più vicino: è in viaggio verso l’Italia (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Sampdoria è a un passo dal chiudere la trattativa per l’arrivo in blucerchiato di Sebastian Giovinco dopo l’infortunio patito ieri da Manolo Gabbiadini. L’attaccante ex Juventus, che nelle ultime due stagioni ha giocato nell’Al-Hilal, dopo 4 campionati nel Toronto, in MLS, è in viaggio verso l’Italia. Giovinco quindi svolgerà a Genova le visite mediche di rito e dovrebbe legarsi al club ligure sino a fine stagione. Si attendono notizie ufficiali invece sul problema di Gabbiadini. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Laè a un passo dal chiudere la trattativa per l’arrivo in blucerchiato di Sebastiandopo l’infortunio patito ieri da Manolo Gabbiadini. L’attaccante ex Juventus, che nelle ultime due stagioni ha giocato nell’Al-Hilal, dopo 4 campionati nel Toronto, in MLS, è inquindi svolgerà a Genova le visite mediche di rito e dovrebbe legarsi al club ligure sino a fine stagione. Si attendono notizie ufficiali invece sul problema di Gabbiadini. SportFace.

