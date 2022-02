Merce contraffatta sequestrata a Vittoria

(Di lunedì 7 febbraio 2022)– Una pattuglia del Comando di Polizia Municipale impegnata nel servizio di vigilanza, volto a garantire il rispetto delle norme commerciali, ha sequestrato numerosi CD musicali e DVD di film sprovvisti del marchio S.I.A.E. e capi d’abbigliamento con marchi contraffatti. Gli agenti di Polizia Municipale inoltre, durante un controllo amministrativo hanno sanzionato il titolare di un’attività commerciale, per occupazione non autorizzata di suolo pubblico e segnalato al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asp di Ragusa ed al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Ragusa, alcune criticità di carattere igienico sanitario rilevate nel corso dell’accertamento. L’attività di controllo e vigilanza delle attività da parte del Corpo di Polizia Municipale è svolta a tutela della salute e dei diritti dei consumatori e a garanzia ...

RagusaOggi

Venduti come «Made in Italy», erano prodotti in Cina, Pakistan e Turchia gli oltre 6 milioni di articoli per la casa sequestrati dalla Guardia di finanza.