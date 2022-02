Davide, Delia, Katia e Manila: chi è il primo finalista? Le indiscrezioni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ecco chi potrebbe essere il primo finalista del Grande Fratello Vip tra Davide, Delia, Katia e Manila Quattro personaggi chiacchierati e quattro personalità opposte, si sfidano stasera per un ambitissimo primo posto in finale! Tanti i rumors sul podio dei finalisti, ma tante anche le polemiche su Delia Duran che, nonostante sia stata tra gli ultimi concorrenti in gara a varcare la soglia della porta rossa, pare sia diventata uno dei volti femminili più amati di questa sesta edizione del treality show. Dai primi sondaggi social, emerge il nome di colui (o colei) che potrebbe accaparrarsi il posto di primo finalista del Grande Fratello Vip 6. Si tratta di Davide Silvestri uno dei personaggi più amati di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ecco chi potrebbe essere ildel Grande Fratello Vip traQuattro personaggi chiacchierati e quattro personalità opposte, si sfidano stasera per un ambitissimoposto in finale! Tanti i rumors sul podio dei finalisti, ma tante anche le polemiche suDuran che, nonostante sia stata tra gli ultimi concorrenti in gara a varcare la soglia della porta rossa, pare sia diventata uno dei volti femminili più amati di questa sesta edizione del treality show. Dai primi sondaggi social, emerge il nome di colui (o colei) che potrebbe accaparrarsi il posto didel Grande Fratello Vip 6. Si tratta diSilvestri uno dei personaggi più amati di ...

