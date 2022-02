(Di domenica 6 febbraio 2022) ROMA – “Grazie al Festival diper ladiche hain questa edizione. Complimenti ad: un gigante sul palco e un. Viva la Rai per il coraggio e la qualità delle scelte compiute!”. E’ quanto ha voluto scrivere sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola, ex segretario nazionale del Partito Democratico, a proposito diche si è concluso con la vittoria di Mahmood e Blanco, nonché con ascolti record. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Zingaretti: 'Sanremo 2022 ha espresso gioia di vivere, Amadeus grande direttore artistico' -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Sanremo

... ancora zompettava sul palco e la mattina andava a farsi le corsette in giro per. Ed ... Iva e la mano diPoi è apparsa la Zanicchi che tutti pensavano cantasse " Prendi questa mano ...... Albino Ruberti, che aveva ricoperto lo stesso ruolo anche alla Regione Lazio con Nicola. Video su questo argomento L'auto di Emma inseguita dai carabinieri, notte al cardiopalma a...Ci vuole coraggio e passione ma questa è la nostra missione. Opinioni / Sanremo 2022, le pagelle della terza serata del Festival Opinioni / Sanremo 2022, le pagelle degli abiti della terza serata del ...Nella camera ardente tante mimose e anche lo stendardo della Lazio Monica Vitti è un orgoglio per la città, pensiamo di intitolarle un luogo in città». Monica Vitti, la camera ardente in Campidoglio s ...