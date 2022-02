Venezia-Napoli 0-2, De Laurentiis: “Abbiamo vinto su un campo complicato” (Di domenica 6 febbraio 2022) Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 dopo il successo dei partenopei sul campo del Venezia: “Siamo contenti per il risultato e perché Abbiamo ottenuto tre punti su un campo complicato. Non parliamo però di scudetto. Dobbiamo continuare così, i ragazzi sono gasati e questo è fondamentale. Come ho detto in precedenza, Abbiamo un grande allenatore. Adesso dobbiamo restare concentrati per i sei giorni che ci separano da sabato (data di Napoli-Inter, ndr)”. De Laurentiis ha poi parlato di Insigne: “E’ una persona libera ed è giusto che sia lui a prendere determinate decisioni. La vita è lunga e con un po’ di fortuna si può vivere fino a 110 anni. Lui ne ha ancora 80 davanti ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Il patron del, Aurelio De, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 dopo il successo dei partenopei suldel: “Siamo contenti per il risultato e perchéottenuto tre punti su un. Non parliamo però di scudetto. Dobbiamo continuare così, i ragazzi sono gasati e questo è fondamentale. Come ho detto in precedenza,un grande allenatore. Adesso dobbiamo restare concentrati per i sei giorni che ci separano da sabato (data di-Inter, ndr)”. Deha poi parlato di Insigne: “E’ una persona libera ed è giusto che sia lui a prendere determinate decisioni. La vita è lunga e con un po’ di fortuna si può vivere fino a 110 anni. Lui ne ha ancora 80 davanti ...

Advertising

annatrieste : Qualcuno, in risposta a un tweet del @VeneziaFC_IT sulla città di Napoli e sui napoletani, ha scritto 'Speriamo che… - sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - pisto_gol : Ven-NAP 0:2 4^vittoria consecutiva del Napoli, che domina gioco e occasioni contro un Venezia solido e organizzato.… - marcopelosi63 : #VeneziaNapoli #ArancioNeroVerde #ForzaNapoliSempre Collage veneziano con ex calciatori del @VeneziaFC_IT #Napoli… - messina_oggi : Venezia-Napoli 0-2, azzurri a -1 dall’InterVENEZIA (ITALPRESS) - Le reti nel secondo tempo di Osimhen e Petagna con… -