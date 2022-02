Perché gli Usa concederanno deleghe sul nucleare all’Iran (Di domenica 6 febbraio 2022) L’amministrazione del presidente, Joe Biden, venerdì ha ripristinato le deroghe alle sanzioni all’Iran per consentire progetti di cooperazione nucleare internazionale, mentre i colloqui indiretti americano-iraniani sulla ripresa dell’accordo nucleare internazionale del 2015 (Jcpoa) con Teheran entrano nelle fasi finali. Washington mostra una linea di alleggerimento di carattere tecnico, mentre nei giorni scorsi erano circolate informazioni a proposito della presenza di un ufficiale americano nella cabina di comando di un’esercitazione in cui gli israeliani simulavano un bombardamento aereo contro gli impianti iraniani. Le deroghe — waiver secondo la definizione statunitense — avevano permesso alle aziende russe, cinesi ed europee di svolgere un lavoro di non proliferazione per rendere effettivamente più difficile ai siti nucleari ... Leggi su formiche (Di domenica 6 febbraio 2022) L’amministrazione del presidente, Joe Biden, venerdì ha ripristinato le deroghe alle sanzioniper consentire progetti di cooperazioneinternazionale, mentre i colloqui indiretti americano-iraniani sulla ripresa dell’accordointernazionale del 2015 (Jcpoa) con Teheran entrano nelle fasi finali. Washington mostra una linea di alleggerimento di carattere tecnico, mentre nei giorni scorsi erano circolate informazioni a proposito della presenza di un ufficiale americano nella cabina di comando di un’esercitazione in cui gli israeliani simulavano un bombardamento aereo contro gli impianti iraniani. Le deroghe — waiver secondo la definizione statunitense — avevano permesso alle aziende russe, cinesi ed europee di svolgere un lavoro di non proliferazione per rendere effettivamente più difficile ai siti nucleari ...

