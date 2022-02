Pallamano, Coppa Italia 2022: vincono Brixen e Sassari, ko Jomi Salerno e Conversano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono Brixen e Conversano le vincitrici della Coppa Italia di Pallamano 2022. A Salsomaggiore Terme sono andate in scena due finali dense di gol e spettacolo, iniziando da quella femminile, dove le altoatesine allenate da Hubi Noessing hanno sconfitto 22-20 la favorita Jomi Salerno. Le bianco-verdi hanno iniziato la partita con il piede giusto, chiudendo il primo tempo in vantaggio 11-9, trascinate da un’ottima Arassay Duran, autrice alla fine di 12 reti. Nella ripresa Giada Babbo e compagne hanno preso il largo, toccando anche le sei lunghezze di margine, prima di subite una mini-rimonta da parte delle campane, fino al 22-20. Tanto equilibrio anche nella finale maschile. Conversano parte bene, la Raimond Sassari ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sonole vincitrici delladi. A Salsomaggiore Terme sono andate in scena due finali dense di gol e spettacolo, iniziando da quella femminile, dove le altoatesine allenate da Hubi Noessing hanno sconfitto 22-20 la favorita. Le bianco-verdi hanno iniziato la partita con il piede giusto, chiudendo il primo tempo in vantaggio 11-9, trascinate da un’ottima Arassay Duran, autrice alla fine di 12 reti. Nella ripresa Giada Babbo e compagne hanno preso il largo, toccando anche le sei lunghezze di margine, prima di subite una mini-rimonta da parte delle campane, fino al 22-20. Tanto equilibrio anche nella finale maschile.parte bene, la Raimond...

