Atp Montpellier 2022: Bublik sorprende uno spento Zverev e conquista il titolo (Di domenica 6 febbraio 2022) Aleksandr Bublik ha conquistato il primo titolo Atp in carriera a Montpellier, dopo aver sconfitto Alexander Zverev per 6-4, 6-3. Inaspettata, impronosticabile e clamorosa vittoria del creativo tennista kazako, superlativo nel corso del confronto impari con l'avversario tedesco; successo da testa di serie numero 6 del giovane atleta, il quale non ha lasciato scampo a uno spento Zverev, irriconoscibile rispetto ai turni precedenti e in generale ai suoi standard. Bublik a suo agio sul veloce indoor francese, fautore di 8 ace e straordinario con la prima in campo: 87% di punti conquistati; tedesco invece passivo in ricezione, mai o quasi esplosivo in fase propositiva e tutto fuorché devastante alla battuta, considerando infatti i 4 ...

