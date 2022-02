A1 donne | impresa Monza | Conegliano battuta

(Di domenica 6 febbraio 2022) Nella quinta giornata di ritorno exploit diche travolge le campionesse d'Italia. Scandicci batte Busto e rimane in testa con le lombarde. Bagarre in zona salvezza. Perugia - Novara rinviata ...

Nella quinta giornata di ritorno exploit di Monza che travolge le campionesse d'Italia. Scandicci batte Busto e rimane in testa con le lombarde. Bagaglia in zona salvezza. Perugia - Novara rinviata ...