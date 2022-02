Sanremo 2022, fiori anche agli uomini alla quarta serata: ecco come si è ribaltata la prassi dell’Ariston (Di sabato 5 febbraio 2022) Al Royal Ballet di Londra, sul palco del Covent Garden, nessun primo ballerino può ricevere un mazzo di fiori se la prima ballerina non ne ha ancora ricevuto uno. Sono le regole della galanteria. Ma qualcosa sta cambiando. Soprattutto all’Ariston di Sanremo. A fare da apripista al nuovo corso già nel 2021 la cantante Francesca Michielin. In gara con Fedez, al termine del brano aveva donato al partner il suo bouquet. E così Victoria, la bassista dei Måneskin. Li aveva regalati a Manuel Agnelli. Che si era addirittura inginocchiato suscitando l’ovazione della platea. Ma a sdoganare la tradizione del dono floreale ai maschi è stato Fiorello: “fiori a tutti, uomini e donne”. A riceverli in quell’occasione sul palco dell’Ariston, il fuoriclasse Sinisa Mihajlovic. Ovvio, allora, pensare che la nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Al Royal Ballet di Londra, sul palco del Covent Garden, nessun primo ballerino può ricevere un mazzo dise la prima ballerina non ne ha ancora ricevuto uno. Sono le regole della galanteria. Ma qualcosa sta cambiando. Soprattutto all’Ariston di. A fare da apripista al nuovo corso già nel 2021 la cantante Francesca Michielin. In gara con Fedez, al termine del brano aveva donato al partner il suo bouquet. E così Victoria, la bassista dei Måneskin. Li aveva regalati a Manuel Agnelli. Che si era addirittura inginocchiato suscitando l’ovazione della platea. Ma a sdoganare la tradizione del dono floreale ai maschi è stato Fiorello: “a tutti,e donne”. A riceverli in quell’occasione sul palco, il fuoriclasse Sinisa Mihajlovic. Ovvio, allora, pensare che la nuova ...

