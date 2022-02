Olimpiadi al via tra timori Covid e proteste sui diritti (Di sabato 5 febbraio 2022) A Pechino, in Cina, lunghe code dei residenti per sottoporsi ai test anti-Covid dopo il recente aumento dei contagi che minaccia le Olimpiadi. Sono Giochi oscurati dalle polemiche e dalle proteste per la violazione dei diritti umani in Cina e dalle rigide procedure di sicurezza, con una enorme bolla per cercare di tenere il virus fuori dal villaggio olimpico. Con la cerimonia d'apertura al "Bird's Nest", lo stadio Nido d'uccello, Pechino diventa la prima città al mondo a ospitare due edizioni delle Olimpiadi, una estiva nel 2008 e ora una invernale. Alcuni spettatori saranno presenti all'apertura, ma non è chiaro quanti; come per gli eventi sportivi i biglietti non sono stati venduti al pubblico a causa della pandemia. Ma a Pechino c'è comunque aria di festa.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 5 febbraio 2022) A Pechino, in Cina, lunghe code dei residenti per sottoporsi ai test anti-dopo il recente aumento dei contagi che minaccia le. Sono Giochi oscurati dalle polemiche e dalleper la violazione deiumani in Cina e dalle rigide procedure di sicurezza, con una enorme bolla per cercare di tenere il virus fuori dal villaggio olimpico. Con la cerimonia d'apertura al "Bird's Nest", lo stadio Nido d'uccello, Pechino diventa la prima città al mondo a ospitare due edizioni delle, una estiva nel 2008 e ora una invernale. Alcuni spettatori saranno presenti all'apertura, ma non è chiaro quanti; come per gli eventi sportivi i biglietti non sono stati venduti al pubblico a causa della pandemia. Ma a Pechino c'è comunque aria di festa.video width="746" height="420" ...

Advertising

ItalyMFA : ??Al via le #Olimpiadi Invernali??@Beijing2022 ?????? In bocca al lupo ragazzi @ItaliaTeam_it!!!!! Iniziamo a perco… - repubblica : Olimpiadi invernali, al via a Pechino la cerimonia di apertura della 24esima edizione dei Giochi. La diretta - zaiapresidente : ???? Con la cerimonia di apertura di oggi, prendono ufficialmente il via i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022… - BinItalia : Firma anche tu l'Iniziativa dei Cittadini Europei per un reddito di base incondizionato in Europa.… - dochoom : RT @erealacci: Al via oggi i Giochi Olimpici di @Beijing2022. Italiani i cannoni sparaneve delle olimpiadi cinesi e speriamo molte le medag… -