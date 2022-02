L'Inter "Giroud" a vuoto. Il Milan fa suo il derby 1-2 con una doppietta del francese (Di sabato 5 febbraio 2022) Effetto derby e campionato riaperto. Giroud ha ribaltato la partita e l’Inter, con la seconda sconfitta stagionale in campionato, dovrà stare attenta agli inseguitori. Il Milan ha ripreso coraggio ed... Leggi su feedpress.me (Di sabato 5 febbraio 2022) Effettoe campionato riaperto.ha ribaltato la partita e l’, con la seconda sconfitta stagionale in campionato, dovrà stare attenta agli inseguitori. Ilha ripreso coraggio ed...

