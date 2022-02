Alex Belli a Verissimo con la sua soap e lo strambo triangolo con Delia Duran e Soleil Sorge (Di sabato 5 febbraio 2022) Alex Belli a Verissimo. Tutti coloro che sono stanchi di vederlo al Grande Fratello Vip 2022 dovranno mettersi l’anima in pace perché sembra proprio che la televisione italiana, o almeno Canale5, non voglia fare a meno di lui. Nei giorni scorsi lo abbiamo visto impegnato a Sanremo (non di certo sul palco dell’Ariston ma zone limitrofe) e oggi pomeriggio sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin per l’evoluzione della sua storia d’amore con Delia Duran e il suo rapporto con Soleil Sorge, ancora di stanza nella casa più spiata d’Italia. Il rapporto tra il pubblico ed Alex Belli è ormai di amore e odio e se c’è ancora chi continua a credere che lui debba stare lontano da questa strana soap che si è creata, altri ancora ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 febbraio 2022). Tutti coloro che sono stanchi di vederlo al Grande Fratello Vip 2022 dovranno mettersi l’anima in pace perché sembra proprio che la televisione italiana, o almeno Canale5, non voglia fare a meno di lui. Nei giorni scorsi lo abbiamo visto impegnato a Sanremo (non di certo sul palco dell’Ariston ma zone limitrofe) e oggi pomeriggio sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin per l’evoluzione della sua storia d’amore cone il suo rapporto con, ancora di stanza nella casa più spiata d’Italia. Il rapporto tra il pubblico edè ormai di amore e odio e se c’è ancora chi continua a credere che lui debba stare lontano da questa stranache si è creata, altri ancora ...

