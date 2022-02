Sanremo quarta serata: tutto quello che succederà (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ieri 3 Febbraio è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo dove hanno cantato tutti e 25 i cantanti in gara. Drusilla Foer ha intrattenuto, divertito e fatto riflettere grazie ad una classe fuori dal comune. Cremonini ha fatto ballare il Teatro Ariston, mentre Saviano ha ricordato le stragi di Via d’Amelio e di Capaci dove sono morti i due eroici Magistrati e gli agenti della loro scorta negli anni 90. Scopriamo che cosa accadrà nella quarta serata di Sanremo. Sanremo terza serata: tutti i look di cantanti e conduttori Sanremo quarta serata: Giannetta e Lino Guanciale Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022 arriva ad affiancare ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ieri 3 Febbraio è andata in onda la terzadel Festival didove hanno cantato tutti e 25 i cantanti in gara. Drusilla Foer ha intrattenuto, divertito e fatto riflettere grazie ad una classe fuori dal comune. Cremonini ha fatto ballare il Teatro Ariston, mentre Saviano ha ricordato le stragi di Via d’Amelio e di Capaci dove sono morti i due eroici Magistrati e gli agenti della loro scorta negli anni 90. Scopriamo che cosa accadrà nelladiterza: tutti i look di cantanti e conduttori: Giannetta e Lino Guanciale Nelladel Festival di2022 arriva ad affiancare ...

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Amore, mi dovrà passare Per restare libero, cambiare” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - FQMagazineit : Sanremo 2022, le pagelle della quarta serata: la nave con Orietta Berti e Fabio Rovazzi? Sperando nel cult c’è il r… - SPalermo91 : RT @FBiasin: #Sanremo2022, quarta serata da 60.5% di share e 11.378.000 telespettatori, ovvero tantissimo. Per qualità, ritmo, esibizioni,… -