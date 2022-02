Sanremo 2022, a Morandi-Jovanotti la serata cover. Mahmood e Blanco sempre primi (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gianni Morandi, con il non indifferente apporto di Jovanotti, vince la serata di Sanremo 2022 dedicata alle cover. La loro medley frmata da due successi di Morandi – ‘Occhi di ragazza’ e ‘Un mondo d’amore’ – e due di Jovanotti – ‘Ragazzo fortunato’ e ‘Penso positivo’ – ha ottenuto il voto più alto. Al secondo posto la coppia formata da Mahmood e Blanco che ha interpretato uno storico successo di Gino Paoli, ‘Il cielo in una stanza’. Il terzo gradino del podio è per Elisa grazie a ‘What a feeling’ dalla colonna sonora del film musicale ‘Flashdance’. La serata modifica ma non stravolge la classifica del Festival. In testa rimane il duo formato da Mahmood e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gianni, con il non indifferente apporto di, vince ladidedicata alle. La loro medley frmata da due successi di– ‘Occhi di ragazza’ e ‘Un mondo d’amore’ – e due di– ‘Ragazzo fortunato’ e ‘Penso positivo’ – ha ottenuto il voto più alto. Al secondo posto la coppia formata dache ha interpretato uno storico successo di Gino Paoli, ‘Il cielo in una stanza’. Il terzo gradino del podio è per Elisa grazie a ‘What a feeling’ dalla colonna sonora del film musicale ‘Flashdance’. Lamodifica ma non stravolge la classifica del Festival. In testa rimane il duo formato dae ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - RaiUno : “Questa sera sei bellissima Se lo sai che non è finita abbracciami” ?Il medley di @CremoniniCesare è su RaiPlay ?… - RebsDiary : RT @SanremoRai: 'Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor!' L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Luca_1998 : RT @HuffPostItalia: “Mia madre Mina tifa per Mahmood e Blanco. L'omaggio? E' stata contenta' -