Advertising

romatoday : Quando scadono le restrizioni e cosa ne sarà del green pass - PalermoToday : Quando scadono le restrizioni e cosa ne sarà del green pass - Today_it : Quando scadono le #restrizioni e cosa ne sarà del #greenpass - robite2 : @barbarab1974 E quando anche i comici di professione scadono in certe scivolate a pari o peggio dei politici, che s… - MaxxGhe : @MauroFalini Quando mandano quelle cazzo di integrazioni inutili, solo ed esclusivamente perché a loro scadono i te… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando scadono

Today.it

...ormai per alcune misure sarà troppo tardi. La piattaforma nazionale con cui si metteranno a ... "Ma ultimeremo a giorni altre programmazioni i cui termini di partecipazione ai banditra ...Arrivando persino a situazioni chenel tragicomico, come l'arresto della giornalista Sedef Kaba . Colpevole di aver twittato ai numerosi follower il seguente proverbio: "il bue giunge ...Quando saranno allentate (o rimosse) queste misure? Proviamo a procedere per punti. Iniziando col dire che in realtà, almeno nel breve periodo, le notizie per i no vax non saranno tutte "positive" ...