Pioli: «Contro l’Inter non ci saranno né Ibra né Rebic» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con l’Inter. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “È importante che stiamo lottando per i vertici della classifica, che sia per la Champions o altro. Con la Juve abbiamo fatto una buonissima partita dal punto di vista dell’organizzazione e dell’intensità, ci è mancata efficacia nell’ultima zona di campo. La squadra è attenta e determinata, sa che sarà una partita che pesa tanto, perché è un derby, perché sono le squadre in cima alla classifica“. “Abbiamo avuto il tempo necessario per preparare la partita. Nè Ibrahimovic né Rebic ci saranno domani, invece Tomori ha fatto un grande lavoro e sarà disponibile, ma non credo possa partire titolare”. “l’Inter sta facendo risultati ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “È importante che stiamo lottando per i vertici della classifica, che sia per la Champions o altro. Con la Juve abbiamo fatto una buonissima partita dal punto di vista dell’organizzazione e dell’intensità, ci è mancata efficacia nell’ultima zona di campo. La squadra è attenta e determinata, sa che sarà una partita che pesa tanto, perché è un derby, perché sono le squadre in cima alla classifica“. “Abbiamo avuto il tempo necessario per preparare la partita. Nèhimovic nécidomani, invece Tomori ha fatto un grande lavoro e sarà disponibile, ma non credo possa partire titolare”. “sta facendo risultati ...

Advertising

napolista : #Pioli: «Contro l’Inter non ci saranno né #Ibra né Rebic» In conferenza stampa: «Siamo cresciuti tanto con Zlatan… - DIRETTADCM : Stefano Pioli in conferenza stampa ha annunciato che Ibrahimovic e Rebic non saranno disponibili per la gara di dom… - OracoloRNit : ??? #Milan, #Pioli ????: 'Contro la #Juventus abbiamo fatto un'ottima partita, ci è mancata un po' di qualità negli ul… - andreafabris96 : ??? #Milan, Stefano #Pioli ????: 'Contro la #Juventus abbiamo fatto un'ottima partita, ci è mancata un po' di qualità… - LonigroMarco : Le parole di mister Pioli alla vigilia di #InterMilan -