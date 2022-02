"Mattarella bis? Già sei mesi fa...". Carlo Nordio, perché era tutto scritto: cosa sa l'ex magistrato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Carlo Nordio è intervenuto a L'aria che tira per commentare il discorso di insediamento di Sergio Mattarella, eletto presidente della Repubblica per il secondo mandato consecutivo. Proprio l'ex magistrato era uno dei candidati ufficiali del centrodestra e ha anche ricevuto parecchi voti, da Fratelli d'Italia e non solo. “La rielezione di Mattarella era la soluzione migliore - ha dichiarato Nordio - il che non significa affatto che io abbia voluto smentire coloro che mi hanno dato il grande onore di essere votato. Già sei mesi fa avevo auspicato una rielezione di Mattarella, quella era la miglior soluzione possibile e lo è stata anche adesso, prendendo atto dell'enorme confusione che si era venuta a creare in Parlamento”. Inoltre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022)è intervenuto a L'aria che tira per commentare il discorso di insediamento di Sergio, eletto presidente della Repubblica per il secondo mandato consecutivo. Proprio l'exera uno dei candidati ufficiali del centrodestra e ha anche ricevuto parecchi voti, da Fratelli d'Italia e non solo. “La rielezione diera la soluzione migliore - ha dichiarato- il che non significa affatto che io abbia voluto smentire coloro che mi hanno dato il grande onore di essere votato. Già seifa avevo auspicato una rielezione di, quella era la miglior soluzione possibile e lo è stata anche adesso, prendendo atto dell'enorme confusione che si era venuta a creare in Parlamento”. Inoltre ...

