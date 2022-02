Islanda, stop alla caccia alle balene dal 2024. Il governo: “Non dà più benefici apprezzabili” (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’Islanda è uno degli ultimi Paesi al mondo in cui è ancora possibile praticare la caccia alle balene. Ancora per poco, perché la ministra della Pesca islandese Svandis Svavarsdottir, membro del partito dei Verdi, ha annunciato oggi che ha intenzione di eliminarla. Per il governo, salvo indicazioni contrarie, attualmente ci sono poche ragioni per rinnovare le autorizzazioni di pesca oltre la loro scadenza nel 2023, visto che la domanda è in calo. Svavarsdottir ha dichiarato che non porta più benefici apprezzabili. “Ci sono ormai poche giustificazioni per autorizzare la caccia alle balene oltre il 2023”, ha scritto la ministra sul quotidiano Morgunsbladid, ricordando che quando nel 2006 Reykjavik decise di interrompere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’è uno degli ultimi Paesi al mondo in cui è ancora possibile praticare la. Ancora per poco, perché la ministra della Pesca islandese Svandis Svavarsdottir, membro del partito dei Verdi, ha annunciato oggi che ha intenzione di eliminarla. Per il, salvo indicazioni contrarie, attualmente ci sono poche ragioni per rinnovare le autorizzazioni di pesca oltre la loro scadenza nel 2023, visto che la domanda è in calo. Svavarsdottir ha dichiarato che non porta più. “Ci sono ormai poche giustificazioni per autorizzare laoltre il 2023”, ha scritto la ministra sul quotidiano Morgunsbladid, ricordando che quando nel 2006 Reykjavik decise di interrompere ...

