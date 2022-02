GFVip Miriana Trevisan scoppia a piangere: la notte con Biagio e la sua 'confessione' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Al Grande Fratello Vip continua la love story fra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli . Biagio è stato eliminato, ma ha potuto comunque passare del tempo assieme all'ex stellina di ' Non è la Rai ' ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Al Grande Fratello Vip continua la love story fraD'Anelli .è stato eliminato, ma ha potuto comunque passare del tempo assieme all'ex stellina di ' Non è la Rai ' ...

Advertising

GrandeFratello : Miriana e Biagio hanno tantissime cose da dirsi e da chiarire... eppure, la prima reazione al loro incontro è stato… - GrandeFratello : Dopo settimane di attesa e di speranza, finalmente Miriana avrà l’occasione di ricevere una sorpresa dal suo amato… - ragazzaastranaa : RT @turututiti: Questo dimostra che voi siete più forti solo con unione di FANDOM , ma presi singolarmente siete scarsissimi vedi nataly MI… - BarbaCarmela : RT @simo_cantatore: Kabir ha paura che Miriana non mangi perché ha condiviso il cibo con tutti. Che bello vedere preoccupazione da una part… - Frances18647641 : RT @lovemehow_: “lo so che non è carino dirlo, ma io sono venuta qui a fare riabilitazione, perché in realtà nella vita normale tanta attiv… -