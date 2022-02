Blanco e Mahmood fanno chiarezza: “Se cantiamo l’amore omosessuale?” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Blanco e Mahmood ieri sera hanno riconquistato la prima posizione della classifica del Festival di Sanremo. Un successo meritato confermato anche da Spotify e iTunes, dove svettano su tutti. Insomma, Brividi piace ed anche molto. Durante un’intervista rilasciata a Grazia in diretta su Instagram, i due artisti hanno così parlato della canzone: “Non citiamo mai la parola ‘amore’ perché non si tratta solo di amore, ma la voglia di mettersi in gioco e rischiare, più che amore è un buttarsi nel buio: il tema principale di Brividi è il disagio di non sentirsi accettati al 100%“. Quando la giornalista gli ha chiesto: “Quindi quando leggete dappertutto che Mahmood e Blanco portano sul palco del Festival di Sanremo l’amore omosessuale voi che ne pensate?“, Mahmood ha preso la ... Leggi su biccy (Di venerdì 4 febbraio 2022)ieri sera hanno riconquistato la prima posizione della classifica del Festival di Sanremo. Un successo meritato confermato anche da Spotify e iTunes, dove svettano su tutti. Insomma, Brividi piace ed anche molto. Durante un’intervista rilasciata a Grazia in diretta su Instagram, i due artisti hanno così parlato della canzone: “Non citiamo mai la parola ‘amore’ perché non si tratta solo di amore, ma la voglia di mettersi in gioco e rischiare, più che amore è un buttarsi nel buio: il tema principale di Brividi è il disagio di non sentirsi accettati al 100%“. Quando la giornalista gli ha chiesto: “Quindi quando leggete dappertutto cheportano sul palco del Festival di Sanremovoi che ne pensate?“,ha preso la ...

