Repubblica | Virginia Raggi e l’ok alla fronda No vax nel M5s che vuole cacciare Sileri

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ex sindaca di Romaapprova lainterna al Movimento 5 Stelle che ha messo nel mirino Pierpaolo. È quanto racconta oggiin un articolo a firma di Lorenzo De Cicco in cui si parla di un gruppo Whatsapp denominato “Quelli che l’M5s”. Al quale sono iscritti diversi parlamentari ma anche attivisti storici oltre ad ex consiglieri ed assessori comunali della Capitale. E dove è stata pubblicata la lettera di un’organizzazione di sanitari contrari al Green pass (ADI, Associazione Avvocatura degli Infermieri) che se la prende con il sottosegretario per la frase pronunciata in tv, inquadrata come l’annuncio di «azioni stalkizzanti e mobbizzanti» che mirerebbero a «costringere con minacce e punizioni arbitrarie chi non si sottomette passivamente agli ordini imposti ...