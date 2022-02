Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Report Uefa, per pandemia 7 miliardi mancati ricavi club Oltre 4,4 per biglietti non venduti, pesano anche trasferimenti - susydigennaro : RT @napolimagazine: UEFA - Report, 7 miliardi di ricavi mancati per i club a causa della pandemia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UEFA - Report, 7 miliardi di ricavi mancati per i club a causa della pandemia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UEFA - Report, 7 miliardi di ricavi mancati per i club a causa della pandemia - apetrazzuolo : UEFA - Report, 7 miliardi di ricavi mancati per i club a causa della pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Report Uefa

Agenzia ANSA

E' quanto emerge, in estrema sintesi, dalla tredicesima edizione del Rapportosull'analisi ... Si tratta, si rileva nel, di un aumento "impressionante" degli stipendi e dei costi di ......mentre la notizia più importante riguarda Leonardo Spinazzola che è stato inserito nella lista... Ildi Trigoria La Roma nel frattempo è a lavoro per preparare al meglio la complicata ...PARIS, France, Feb 3 – The Covid-19 pandemic has left Europe’s clubs with a massive seven billion euro-crater in their bank accounts, a UEFA report concluded on Thursday. The virus-disrupted past two ...Paris - The Covid-19 pandemic has left Europe's clubs with a massive R121 692 048 520 €7 billion euro-crater in their bank accounts, a UEFA report concluded on Thursday. The virus-disrupted past two ...