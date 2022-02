Massarosa | il Consiglio legge i nomi dei deportati | la consigliera FdI passa È polemica

(Di giovedì 3 febbraio 2022)(Lucca), 3 febbraio 2022 - Lo scorso 31 gennaio, Giorno della Memoria , ilcomunale didecide dire tutti idegli ebrei rastrellati in un campo di ...

(Lucca), 3 febbraio 2022 - Lo scorso 31 gennaio, Giorno della Memoria , ilcomunale didecide di leggere tutti i nomi degli ebrei rastrellati in un campo di concentramento della provincia di Lucca e deportati ad Auschwitz , dove sarebbe poi stati uccisi. ...1 - - >- Ogni consigliere comunale ha proclamato nome, cognome, data di nascita, luogo e ... E adesso è bufera sul suo comportamento nella seduta delcomunale del 31 Gennaio scorso, ...Il fatto è stato denunciato dai componenti dei gruppi di maggioranza del Pd, Orgoglio Massarosa e Sinistra Comune ... Avevo avvisato il presidente del consiglio comunale, durante la riunione dei ...“È con grande stupore e amarezza che apprendiamo quanto accaduto durante il consiglio comunale di Massarosa del 31 gennaio scorso. Mentre era in corso la celebrazione per la Giornata della Memoria, la ...