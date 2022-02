La crisi dei chip? Colpa (anche) degli investimenti su quelli più piccoli e moderni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Uno studio di Idc fa luce sulle cause della crisi dei semiconduttori: a mancare sono soprattutto i chip con processi meno evoluti, sulla cui produzione non si è investito abbastanza Leggi su repubblica (Di venerdì 4 febbraio 2022) Uno studio di Idc fa luce sulle cause delladei semiconduttori: a mancare sono soprattutto icon processi meno evoluti, sulla cui produzione non si è investito abbastanza

Advertising

guerini_lorenzo : Come annunciato nella mia visita in #Libano la vigilia di Natale oggi consegniamo primi mezzi a #ForzeArmate libane… - La7tv : #lariachetira @AugustoMinzolin (Direttore de Il Giornale): 'È difficile che ci siano dei passaggi che portano a una… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della… - paola_charbo : RT @TechSoupItalia: '...Capire che la crisi poteva essere una opportunità per migliorare il nostro modo di stare nel mondo' Ascolta la stor… - Kaiser__Franz : Cremoni’, sta camicia crea più crisi epilettiche di quel famoso episodio dei Pokemon #Sanremo2022 -