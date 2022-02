Il discorso di insediamento di Mattarella: bacchettate su giustizia e rispetto del Parlamento (video) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una prima parte tutta orientata a sostenere le ragioni che hanno portato al bis, fatta di richiami all’agenda di governo, all’emergenza pandemia, alla necessità di evitare l’incertezza. Una seconda dedicata all’urgenza delle riforme, con bacchettate al governo, alla magistratura e, in fin dei conti, anche al Parlamento. Infine, una lunga lista di ringraziamenti, da Papa Francesco agli italiani all’estero, e di avvertimenti su tutte le storture che inficiano la dignità del Paese, che deve essere «la pietra angolare del nostro impegno e della nostra passione politica». Nel suo discorso d’insediamento, durato circa un’ora, Sergio Mattarella ha parlato di tutto quello che ci si aspettava e, forse, l’unica vera sorpresa è stato un passaggio sugli studenti, la cui «voce va ascoltata», che è parsa come una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una prima parte tutta orientata a sostenere le ragioni che hanno portato al bis, fatta di richiami all’agenda di governo, all’emergenza pandemia, alla necessità di evitare l’incertezza. Una seconda dedicata all’urgenza delle riforme, conal governo, alla magistratura e, in fin dei conti, anche al. Infine, una lunga lista di ringraziamenti, da Papa Francesco agli italiani all’estero, e di avvertimenti su tutte le storture che inficiano la dignità del Paese, che deve essere «la pietra angolare del nostro impegno e della nostra passione politica». Nel suod’, durato circa un’ora, Sergioha parlato di tutto quello che ci si aspettava e, forse, l’unica vera sorpresa è stato un passaggio sugli studenti, la cui «voce va ascoltata», che è parsa come una ...

