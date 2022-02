Covid, calano ancora ricoveri e terapie intensive ma altri 414 decessi (Di giovedì 3 febbraio 2022) I dati della pandemia migliorano, ma purtroppo resta molto alto il numero dei decessi. In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 112.691 nuovi casi di Covid a fronte di 915.337 tamponi ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 febbraio 2022) I dati della pandemia migliorano, ma purtroppo resta molto alto il numero dei. In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 112.691 nuovi casi dia fronte di 915.337 tamponi ...

Advertising

Adnkronos : 'Calano contagi e pazienti in terapia intensiva': il report di Gimbe. #Covid - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - lallergica : 414 morti solo oggi. Quindi le terapie intensive calano perché muoiono di più? Fate capire #Covid_19 - qn_lanazione : Covid Liguria, calano positivi e ricoveri. Scendono anche le terapie intensive. Il bollettino del #3febbraio - infoitinterno : Covid, in Lombardia calano ancora i ricoverati nelle terapie intensive: a Bergamo 1209 contagi -