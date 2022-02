Università | alla Iulm 5 nuove borse di studio di merito assegnate dal quotidiano La Ragione 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) - Investire in formazione e istruzione universitaria, secondo i promotori dell'iniziativa, è sempre importante, tanto più in questo periodo storico in cui anche gli studenti degli atenei negli ultimi due anni, a causa della pandemia di Covid-19, hanno vissuto meno il campus, rinunciando in parte a quella socialità che è fondante della vita accademica e adattandosi alle lezioni in remoto quando non è stato possibile, per gli aumenti del contagio, garantire la didattica in presenza. Ecco perché, per il, erogare oggi dellediha un valore ancora più rilevante, soprattutto per un neonato giornale la cui missione principale è anche quella di favorire lo scambio culturale tra le generazioni, favorendo l'educazione, la contaminazione di mondi diversi e la formazione di giovani talenti. “Trovo ...