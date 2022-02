Pnrr, prosegue l’iter della cabina di regia: analizzate altre schede progetto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Nuova tappa nel percorso che porterà alla presentazione dei progetti del Pnrr che andranno a bando nei prossimi mesi. A Palazzo Mosti presieduta dal sindaco Clemente Mastella si è svolta la cabina di regia composta dai diversi esperti per discutere sul Pnrr anche alla presenza dei due Rettori delle Università di Benevento Gerardo Canfora dell’Unisannio e Giuseppe Acocella dell’Unifortunato. A quanto si è appreso al termine del summit, il lavoro continua ad arricchirsi di nuovi capitoli. Nei prossimi giorni saranno presentate altre schede progetto mentre si è appreso che per alcuni schede sono state intercettati alcuni fondi soprattutto sulla rigenerazione urbana. Il sindaco Mastella ha detto: “Siamo arrivati ad ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Nuova tappa nel percorso che porterà alla presentazione dei progetti delche andranno a bando nei prossimi mesi. A Palazzo Mosti presieduta dal sindaco Clemente Mastella si è svolta ladicomposta dai diversi esperti per discutere sulanche alla presenza dei due Rettori delle Università di Benevento Gerardo Canfora dell’Unisannio e Giuseppe Acocella dell’Unifortunato. A quanto si è appreso al termine del summit, il lavoro continua ad arricchirsi di nuovi capitoli. Nei prossimi giorni saranno presentatementre si è appreso che per alcunisono state intercettati alcuni fondi soprattutto sulla rigenerazione urbana. Il sindaco Mastella ha detto: “Siamo arrivati ad ...

