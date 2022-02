Jeff Bezos, a Rotterdam smonteranno un ponte per far transitare il suo nuovo yacht (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Jeff Bezos e il suo yacht valgono bene un ponte. In estrema sintesi è quanto pensano a Rotterdam dove l'amministrazione comunale ha autorizzato il momentaneo smantellamento del ponte Koningshaven 'De ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 febbraio 2022)e il suovalgono bene un. In estrema sintesi è quanto pensano adove l'amministrazione comunale ha autorizzato il momentaneo smantellamento delKoningshaven 'De ...

Advertising

AlleracNicola : Uno storico ponte di Rotterdam sarà demolito per permettere al nuovo yacht di Jeff Bezos di poter passare... - monikindaaaa : RT @ultimenotizie: #Rotterdam smonterà parzialmente il suo iconico ponte Koningshaven 'De Hef', per consentire il passaggio del nuovo yacht… - ultimenotizie : #Rotterdam smonterà parzialmente il suo iconico ponte Koningshaven 'De Hef', per consentire il passaggio del nuovo… - Mamertino3 : Per due lire si venderebbero anche la mamma - MauroLcc1955 : RT @ImolaOggi: Olanda: ponte smontato per far passare lo yacht da diporto di Jeff Bezos (voi fatevi il green pass per andare a lavorare...)… -